إيران تعلن تعرض سفارتها في باريس لاعتداء

تعرض مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس -اليوم السبت- لاعتداء مِن قِبل مَن وصفوا بأنهم "عناصر مناهضة للثورة الإسلامية"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، عن متحدث باسم السفارة.

وأُضرمت النيران في بعض الإطارات أمام مدخل القسم القنصلي بالسفارة، مما تسبب في أضرار طفيفة، وفقا لما أوردته وكالة فارس للأنباء.

وقال المتحدث باسم السفارة، إن المبنى تحت السيطرة عقب الاعتداء، ولم يحدث تعطيل في نشاطات القسم القنصلي.

كما نُقل عن المستشار الإعلامي للسفارة قوله، إن منفذي الاعتداء "الجبان" مطلوبون.

وذكرت وكالة فارس أن النيران أخمدت بعد دقائق معدودة بحضور الشرطة ورجال الإطفاء، وأن المتابعات جارية لدى وزارة الخارجية الفرنسية والشرطة، لفتح تحقيق قضائي، وتحديد هُوية المعتدين.