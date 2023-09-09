أردوغان من الهند: ليس مقبولا السماح بالإساءة لمقدسات ملياري مسلم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- أنه ليس مقبولا السماح بالهجوم على مقدسات ملياري شخص بشكل يومي، تحت ستار حرية التعبير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، خلال اجتماع رؤساء مجموعة "ميكتا" التي تضم: تركيا والمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وقال أردوغان، إنه ينبغي لنا أن يسود الاحترام المتبادل وثقافة التعايش، بدلا من جرائم الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام والأجانب.

وأضاف "من غير المقبول أبدا السماح بالهجوم على القيم الأكثر قدسية لملياري شخص بشكل يومي تقريبا، تحت ستار حرية التعبير".

وشدد على أن تركيا ستواصل التعبير عن موقفها الرافض في هذه القضية.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف الشريف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.