سقوط مروحية قبالة سواحل دبي والبحث جار عن طاقمها

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات -اليوم الجمعة- إن مروحية تابعة لشركة إيروغلف سقطت في البحر وإن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وأضافت الهيئة أن المروحية من طراز "بيل 212" وكان على متنها عند سقوطها طياران أحدهما مصري والآخر جنوب أفريقي.

وأوضحت أن الحادث وقع قبالة سواحل دبي بعدما أقلعت المروحية في رحلة تدريبية ليلية من مطار آل مكتوم الدولي.

وتابعت الهيئة أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم المروحية، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى موقع الحادث.