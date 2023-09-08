مقتل طيّار بسقوط مروحية قبالة سواحل دبي والبحث جار عن الثاني

عُثر على جثة طيّار فيما لا يزال الآخر مفقودًا بعد سقوط مروحية أقلعت من مطار دبي -مساء الخميس- وسقطت في البحر.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" نقلًا عن الهيئة العامة للطيران المدني إنه "تم العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة وقد وافته المنية جراء الحادثة، في حين تستمر عملية البحث والإنقاذ عن الطيار المفقود الآخر".

وفي وقت سابق قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن مروحية تابعة لشركة إيروغلف سقطت في البحر وإن البحث جارٍ عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وأضافت الهيئة أن المروحية من طراز "بيل 212" وكان على متنها عند سقوطها طياران أحدهما مصري والآخر جنوب أفريقي.

وأوضحت أن الحادث وقع قبالة سواحل دبي بعدما أقلعت المروحية في رحلة تدريبية ليلية من مطار آل مكتوم الدولي.

ولم تحدد السلطات أيّا من الطيارين عُثر على جثته، ولم تُكشف أسباب السقوط.