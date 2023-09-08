موسكو ترد على تنديد واشنطن بالانتخابات في 4 مناطق أوكرانية

اتهمت السفارة الروسية في واشنطن اليوم الجمعة الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا بعد تنديدها بالانتخابات التي تجريها موسكو في 4 مناطق أوكرانية أعلنت ضمها العام الماضي.

وقالت السفارة -في بيان- إن الولايات المتحدة لن تستطيع ترهيب روسيا، وأضافت أن سكان دونيتسك ولوغانسك (شرق) وخيرسون وزاباروجيا (جنوب) اتخذوا خيارهم القانوني في الاستفتاءات التي جرت العام الماضي، بحسب تعبيرها.

وذكّرت السفارة الروسية بأن شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- شهدت انتخابات مماثلة في السابق.

ويأتي بيان السفارة ردا على تصريحات أدلى بها أمس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصف فيها الانتخابات في شرق وجنوب أوكرانيا بالصورية وغير الشرعية.

وانطلقت أواخر أغسطس/ آب الماضي الانتخابات المحلية والبلدية في المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر القوات الروسية على أجزاء منها، وهي الأولى من نوعها بعد إعلان روسيا ضمها إليها، وتجري على مراحل في إطار انتخابات تشريعية ومحلية أوسع نطاقا في روسيا.

وتجري هذه الانتخابات في ظل ظروف استثنائية بسبب استمرار المعارك في هذه المناطق وبقاء أجزاء منها تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

ونددت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بضم روسيا مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون والقرم بوصفه خرقا للقانون الدولي.