مظاهرات حاشدة في السويداء تطالب برحيل الأسد

أظهرت صور -بثتها مواقع إخبارية محلية- احتشاد آلاف المحتجين في ساحة الكرامة بمدينة السويداء جنوبي سوريا، للمطالبة بإسقاط النظام السوري ورحيل الرئيس بشار الأسد.

وقد أظهرت الصور مشاركة شعبية واسعة في الاحتجاجات من مختلف قرى وبلدات السويداء، وردد المتظاهرون في ساحة الكرامة هتافات من قبيل ""نحن بدنا (نريد) حرية.. غصب عنك يا بشار رح نحصل ع (على) الحرية" وأخرى تطالب برحيل الأسد.

وبث ناشطون صورة إحراق محتجين صورة للرئيس ووالده الراحل حافظ كانت مثبتة على واجهة مبنى "اتحاد الفلاحين" في مدينة السويداء، وبحسب الصور فإن المحتجين عملوا أيضا على إغلاق باب المبنى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وسائل النقل العام التابعة للحكومة امتنعت عن نقل المحتجين من أطراف السويداء للمشاركة في الاحتجاجات.

"نحن بدنا حرية.. غصب عنك يا بشار رح نحصل ع الحرية".. من الهتافات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/gwKQH6Q5H2 — السويداء 24 (@suwayda24) September 8, 2023

يُذكر أن احتجاجات السويداء دخلت يومها العشرين، حيث كانت قد بدأت بمطالب وإصلاحات اقتصادية، قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية.

كما خرجت مظاهرات في بصرى الشام بمحافظة درعا، ومن قورفينا بمحافظة إدلب، دعما لانتفاضة السويداء المطالبة بإسقاط النظام.

وتتواصل احتجاجات السويداء المنادية بانتقال سياسي في البلاد ورحيل نظام الأسد، وقام المحتجون خلال الأيام الماضية بتنفيذ عصيان وإغلاق مقرات حزب البعث الحاكم بالمحافظة. وبدوره، عمل النظام السوري على إخلاء عدد من الثكنات والحواجز التابعة لقواته.