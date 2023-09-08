إدانات غربية بمجلس الأمن لتنظيم انتخابات بمناطق أوكرانية خاضعة لروسيا

أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها -اليوم الجمعة- تنظيم انتخابات في مناطق أوكرانية خاضعة لروسيا، بينما قال ممثّل كييف بمجلس الأمن الدولي، إن هذه الاستحقاقات صورية، ولن تغير شيئا من حقيقة الوضع القانوني لهذه المناطق.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن -اليوم الجمعة- بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقد شددت البعثة الأميركية في مجلس الأمن على أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بسيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية.

وقالت البعثة، إن الكرملين يسارع إلى تزييف نجاحات انتخابية لإخفاء خسائره العسكرية في أوكرانيا، حسب تعبيرها، وأضافت أن الكرملين "يأمل أن تثبت الانتخابات الصورية سيطرته على أراض أوكرانية محتلة".





لا قيمة لها

وعدّ ممثل فرنسا بمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير، أن الانتخابات التي تنظمها روسيا في أوكرانيا صورية، وبلا قيمة قانونية.

ومن جانبه، قال تنظيم حلف الأطلسي (ناتو)، إنه يدين "الانتخابات الصورية الروسية في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا".

أما مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن سيرغي كيسليتسيا، فدعا المجتمع الدولي إلى إدانة "تنظيم روسيا انتخابات صورية في المناطق الأوكرانية".

وشدد على أن هذه الانتخابات لن تغير من الوضعية القانونية الدولية لهذه المناطق وتبعيتها لأوكرانيا.

وقال "ما تفعله موسكو من انتخابات في أراض أوكرانية تحت الاحتلال، إجراء غير قانوني".