كوريا الشمالية تدشن غواصة نووية هجومية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أنها دشنت غواصة نووية تكتيكية هجومية في إطار جهودها لتعزيز قواتها البحرية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر مراسم تدشين الغواصة الجديدة، قائلا إنها جزء من جهود "التقدم نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل" وفقا للوكالة.

وقد سُمّيت الغواصة "هيرو كيم كون أوك"، ويبشر إطلاقها -وفقا للوكالة- ببداية "فصل جديد في تعزيز القوات البحرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الشمالية)".

وتحدث كيم خلال الحفل عن "الخطة الإستراتيجية والتكتيكية الهادفة إلى التعزيز المستمر لعملية تحديث القوات".

وشدد على أن تسليح البحرية بأسلحة نووية أصبح مهمة عاجلة، وفق تعبيره.