الفيضانات تغرق قرى في اليونان وتصيب هونغ كونغ بالشلل

كشف انحسار مياه السيول عن آثار دمار خلفتها عاصفة ممطرة وفيضانات استمرت 3 أيام وسط اليونان، وتسببت في غرق قرى بأكملها تحت أطنان من المياه، في الوقت الذي تسببت فيه غزارة الأمطار بفيضانات في هونغ كونغ شلّت بعض مناحي الحياة العامة في المنطقة.

فقد تسببت مياه السيول في مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأضرار بمليارات الدولارات، بينما ظل المئات محاصرين اليوم الجمعة في منازلهم أو في أراض مرتفعة بمنطقة سهل ثيساليا اليونانية التي ضربتها السيول الناجمة عن الإعصار دانيال.

وجرفت السيول المنازل ودمرت البنية التحتية الحيوية وأتلفت المحاصيل في ثاني أكبر منطقة تضم أراضي زراعية في البلاد.

وقال خبير الأرصاد الجوية جورج تساترافيلياس إنه خلال العاصفة هطلت أمطار في 24 ساعة على منطقة واحدة أكثر من متوسط معدل الأمطار التي تشهدها لندن خلال عام.

وهبّت العاصفة عقب اندلاع حرائق غابات هائلة شمالي اليونان، في ظل فصل صيف كان الأكثر حرارة على الإطلاق.

وأفادت إدارة الإطفاء بأن أكثر من 1800 شخص أُنقذوا من المناطق المتضررة من السيول في أنحاء اليونان منذ الثلاثاء الماضي، وظل مستوى مياه السيول عند مترين في بعض المناطق.

وتنتج ثيساليا (إحدى سلال الغذاء في اليونان) نحو 15% من الإنتاج الزراعي السنوي في البلاد، كما أنها من المناطق الرئيسية لإنتاج القطن.

هونغ كونغ

على صعيد آخر، تسببت الأمطار التي هطلت بمستويات قياسية في حدوث فيضانات بهونغ كونغ، وشلل بعض مناحي الحياة العامة في المنطقة الإدارية الخاصة بالصين.

وتحدثت سلطات هونغ كونغ في بيان -اليوم الجمعة- عن "ظروف قاسية". واستمر إغلاق المدارس، وطُلب من الشركات منح موظفيها يوم عطلة.

وقال مسؤول في حكومة هونغ كونغ -اليوم- إن منظومة النقل تواجه "أعطالا جسيمة"، عقب هطول أغزر أمطار منذ 140 عاما على المدينة وإن "أحوال الطقس المتطرفة" ستمتد حتى منتصف الليل.

جنوب الصين

أما في جنوب الصين، فأغلقت السلطات في مدينة شنتشن جميع المدارس وبعض محطات مترو الأنفاق والمكاتب -اليوم الجمعة- بعد هطول أمطار شديدة الغزارة لليوم الرابع.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر حتى وقت مبكر من غد السبت على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من إقيلم قوانغدونغ، الذي يضم شنتشن ويعد واحدا من أغنى الأقاليم في الصين.

وأظهر سجل هطول الأمطار أن 465.5 مليمترا من مياه الأمطار سقطت على شنتشن على مدار 12 ساعة لتسجل أعلى مستوى منذ بدء تسجيل المعدلات عام 1952.

وقالت وسائل الإعلام في شنتشن إنه يتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار التي ستهطل يوميا على المدينة 500 مليمتر.