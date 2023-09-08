فرّ في شاحنة.. شرطة لندن تطارد هاربا متهما بالإرهاب

أكدت شرطة العاصمة البريطانية لندن -اليوم الجمعة- أن عمليات البحث التي تجري حاليا في متنزه ريتشموند بالمدينة تتعلق بمطاردة جندي سابق بالجيش يشتبه في ارتكابه جرائم إرهابية.

ويعتقد أن دانيال عابد خليفة (21 عاما) تمكن من الفرار صباح يوم الأربعاء من خلال التسلل من مطبخ سجن "إتش إم بي واندسوورث" وربط نفسه أسفل شاحنة.

وبدأت السلطات عمليات مطاردة وبحث موسعة شملت تشديد إجراءات الفحص الأمني في الموانئ والمطارات، مما أدى إلى تأخير رحلات.

وذكرت إذاعة "إل بي سي" أن مروحيات تابعة للشرطة شوهدت تحلق حول المتنزه الواقع غربي لندن في وقت مبكر اليوم.

وقد سُرّح خليفة من الجيش في مايو/أيار، وهو متهم بالحصول أو محاولة الحصول على معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يخطط لعمل إرهابي، وذلك في فترة تمركزه بثكنات وسط إنجلترا عام 2021.

ووفق عدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية، فإن السلطات تشتبه في أن العسكري السابق عمل لصالح إيران.

كما أنه متهم بالإيهام بوجود قنبلة عن طريق وضع 3 عبوات بها أسلاك على أحد المكاتب. وهو متهم أيضا بالحصول على معلومات قد تكون "مفيدة للعدو بشكل مباشر أو غير مباشر".