زيلينسكي ينتقد بطء التسليح الغربي مع تصاعد الهجمات المتبادلة مع روسيا

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقاده لبطء التسليح الغربي وعدم تشديد العقوبات على موسكو، فيما كثفت روسيا ضرباتها على أوكرانيا بما في ذلك الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة.

وأقرّ الرئيس الأوكراني أن التفوق الجوي الروسي يعرقل الهجوم المضاد، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول إخافة العالم باستخدام الأسلحة النووية الشتاء المقبل، وحذر من استمرار تهديدات موسكو للغرب باستخدام الأسلحة النووية.

وقال زيلينسكي في افتتاح الاجتماع السنوي لإستراتيجية يالطا الأوروبية في كييف، إن الضغوط الروسية ستشمل الولايات المتحدة لأنها في وضع حساس بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حسب تعبيره.

تقدم أوكراني

على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الأوكراني عن تقدم في عدة محاور، لاسيما في الشرق. كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها تواصل خوض اشتباكات مسلحة مع القوات الروسية على محور باخموت شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تحرز تقدما في المعارك.

وتحدثت هيئة الأركان الروسية عن نحو 40 اشتباكا مسلحا على جبهات القتال المختلفة في الساعات الـ24 الماضية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تصدت لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت أكثر من منطقة.

وأعلنت سلطات القرم الموالية لروسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة فوق شبه الجزيرة. ونقلت وكالة تاس عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تمّ إحباط هجوم على خط السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بمسيرتين على منطقة بريانسك الروسية.

وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية أسقطت إحدى الطائرتين المسيرتين، بينما أعلن حاكم المنطقة، ألكسندر بوغوماز، إسقاط المسيرة الأخرى عند اقترابها من منطقة فيجونيتشسكي.





هجمات روسية

أما على صعيد الهجمات الروسية، فقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن شرطيا قتل وأصيب نحو 52 شخصا نتيجة سقوط صاروخ روسي على مدينة كريفي ريه، وقال مسؤولون إن الهجوم ألحق أضرارا بمبانٍ إدارية و17 مبنى سكنيا شاهق الارتفاع و4 منازل خاصة ودار عبادة.

وفي مقاطعة زاباروجيا أصيب شخص جراء سقوط صاروخ روسي بالستي على إحدى المنشآت.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين إن امرأتين لقيتا حتفهما بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 46 عاما في قرية أودراداكاميانكا الواقعة في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وشنت روسيا أيضا خامس هجوم بالطائرات المسيرة هذا الأسبوع على منطقة أوديسا جنوب البلاد، وهي التي توجد بها موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود ونهر الدانوب. وتستخدم تلك الموانئ في تصدير الحبوب ومنتجات زراعية أخرى.

وذكر مسؤولون أن الدفاعات الجوية أسقطت 16 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما قالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة أوديسا وطائرتين أخريين فوق منطقة ميكولايف.





دبابات ليوبارد 1

وفي إطار آخر، وصلت الدبابات العشر الأولى من طراز "ليوبارد 1" التي تعهّدت كلّ من الدانمارك وألمانيا وهولندا في فبراير/شباط بإرسالها إلى أوكرانيا، على ما أعلن الجيش الدانماركي الجمعة، على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقا.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث وعدت في مطلع فبراير/شباط الماضي بإرسال مئات الدبابات الثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف في مواجهتها للقوات الروسية.

وقال الجيش الدانماركي في بيان "أُرسلت الدبابات العشر الأولى إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق"، ولفت إلى أن العسكريين الدانماركيين يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات.

وقال قائد الجيش الدانماركي غانر أربيه نيلسن، حسبما أورد البيان، "لا شكّ لدي في أن ذلك سيساعد في المعركة المستمرة".