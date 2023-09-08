روسيا تعلن إحباط هجوم بالقرم وأوكرانيا تؤكد إسقاط مسيرات بأوديسا

أعلنت سلطات القرم الموالية لروسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة فوق شبه الجزيرة، في حين أعلنت موسكو إحباط هجوم أوكراني بمسيرتين على منطقة بريانسك الروسية.

فقد قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، إنه أحبط "هجوما إرهابيا" على منشأة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو. ولم يقدم جهاز الأمن مزيدا من التفاصيل حتى الآن.

وفي ذات السياق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة على منطقة بريانسك، بينما أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إسقاط مسيرة أخرى عند اقترابها من منطقة فيجونيتشسكي، وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إحداث خسائر مادية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تصديها لـ 16 مسيرة من أصل 20 أطلقت باتجاه مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد.

وأفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن القوات الروسية نفذت 74 غارة جوية، وشنت 46 هجوما صاروخيا على مواقع تابعة للجيش الأوكراني.

وأضافت هيئة الأركان أن قواتها قصفت مدينة بيردانسك -الواقعة على حوض بحر آزوف– والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأوضحت الهيئة أن القوات الأوكرانية خاضت 39 اشتباكا مسلحا على جبهات القتال المختلفة في الساعات الـ 24 الماضية. وقالت إن قواتها حققت تقدما جنوب روبوتين وباخموت وتعمل على تحصين مواقعها الجديدة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الداخلية الأوكراني بأن 3 أشخاص قتلوا في غارة جوية روسية على قرية بمقاطعة خيرسون جنوبي البلاد.





من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة شخصين على الأقل بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة سومي الواقعة شمال أوكرانيا، حيث سقط صاروخ على مجمع سكني.

وفي كريفيري (وسط) قتل شرطي وأصيب 25 بصاروخ أصاب أحد المباني. وفي مقاطعة زاباروجيا أصيب شخص جراء سقوط صاروخ روسي باليستي على إحدى المنشآت، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منشأة في مقاطعة دنيبرو بعد هجوم صاروخي.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن 3 مدنيين أصيبوا بجروح جراء القصف الأوكراني الذي طال مدن وبلدات مدينة ومقاطعة دونيتسك.

وأشارت السلطات المحلية الموالية لروسيا -في إحاطتها اليومية- إلى أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة أكثر من 90 مرة بأكثر من 300 قذيفة من أعيرة مختلفة بما في ذلك العنقودية. وقالت هذه السلطات إن القصف ألحق أضرارا مادية بـ 16 مبنى سكنيا و3 من مرافق البنية التحتية المدنية.

وفي سياق آخر، كشفت الحكومة البريطانية أن طائرات سلاح الجو الملكي تحمي سفن الشحن التي تحمل الحبوب من أوكرانيا، في أعقاب الهجمات الروسية.

والأسابيع الأخيرة، شهدت قيام الطائرات البريطانية بدوريات فوق البحر الأسود لردع روسيا عن شن ضربات على السفن المدنية.