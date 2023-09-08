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تحذير أممي من التبعات الإنسانية للنزاعات في غرب أفريقيا

Malian refugees stand at a water distribution point in the refugee camp of M'bere near Bassikno, south east of Mauritania, on May 1, 2012
لاجئون من مالي في مخيم بموريتانيا (الفرنسية)
8/9/2023

حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشر اليوم الجمعة من التبعات الإنسانية التي تسببها النزاعات في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره إن العقبات القائمة تتزايد أمام وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين من الصراعات وتغير الأنظمة السياسية والفيضانات.

وعلى المستوى الإنساني، فإن الوضع يزداد تعقيدا بسبب العدد الكبير المستمر من الهجمات التي بلغت أكثر من 1260 هجوما، وأودت بحياة نحو 720 شخصا من مايو/أيار إلى يوليو/تموز الماضيين.

وأضاف المكتب الأممي أن عدد النازحين في الدول الثلاث بلغ 2.7 مليون شخص، في حين بلغ عدد اللاجئين أكثر من 163 ألف شخص خلال الفترة ذاتها.

وشهدت كل من مالي (أغسطس/آب 2020) وبوركينا فاسو (يناير/كانون الثاني 2022) والنيجر (يوليو/تموز 2023) انقلابات عسكرية، وتبعتها دول أخرى في أفريقيا آخرها الغابون أواخر الشهر الماضي.

المصدر : الفرنسية