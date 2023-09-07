الصين تؤكد مشاركة 90 دولة في مؤتمر مبادرة "طريق الحرير"

قالت الصين إن 90 دولة أكدت حضور منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق، الذي يُعقد الشهر المقبل في العاصمة بكين، بينهم عدد من الرؤساء، مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن من المتوقع حضور العديد من الزعماء الأجانب بمن فيهم، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، في حين سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة مقررة للصين في أكتوبر/تشرين الأول أثناء استضافتها للمنتدى، وفقا لما صرح به مستشار للرئيس الروسي مؤخرا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن وزارة الخارجية الصينية قالت، إن البلاد وقّعت وثائق تعاون تتعلق بمبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة، وأكثر من 30 منظمة دولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين -في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا-، إنه "على مدى العقد المنصرم، حقق تعاون الحزام والطريق نتائج مثمرة"، وأضاف -وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية- أن ذلك أرسى أسس 3 آلاف مشروع تعاون، وحفّز استثمارات تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق استقت اسمها من إحياء طريق الحرير القديم، لتعزيز البنية التحتية للتجارة العالمية، لكن معارضين للمشروع يرون أن المبادرة وسيلة من الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ لنشر نفوذها الاقتصادي و"الجيوسياسي".