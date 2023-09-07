وفد صيني يزور كوريا الشمالية للاحتفال بيوم التأسيس

يزور وفد صيني بيونغ يانغ هذا الأسبوع للمشاركة في إحياء عيد تأسيس الدولة، وفق ما أفاد الجانبان رسميا الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن وفدا من الحزب الشيوعي والحكومة بالصين برئاسة ليو غوه تشونغ نائب رئيس الوزراء سيزور كوريا الشمالية للمشاركة في الاحتفال بيوم تأسيس البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية الزيارة، مشيرة إلى أن الوفد سيزور بيونغ يانغ "اعتبارا من الثامن من سبتمبر/أيلول" الحالي.

وتحتفل بيونغ يانغ في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري بالذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، وقد أشارت القوة النووية في وقت سابق إلى أنها ستنظم عرضا عسكريا بهذه المناسبة.

وكان وفد صيني برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لي هونغ تشونغ، قد زار في يوليو/تموز الماضي بيونغ يانغ وحضر عرضا عسكريا لإحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية، وكانت تلك أول زيارة يقوم بها وفد صيني منذ جائحة كوفيد-19.

حلفاء وعلاقة

وتعد الصين من أهم حلفاء كوريا الشمالية وأبرز داعميها على الصعيد الاقتصادي، وتوطدت العلاقة بينهما خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وعزلت كوريا الشمالية نفسها عن العالم عام 2020 مع تفشي وباء كوفيد-19، لكن بعد 3 سنوات ترد إشارات متزايدة على أن بيونغ يانغ تبدي مرونة أكثر بالنسبة إلى ضوابط الحدود.

فقد هبطت أول طائرة ركاب كورية شمالية في بكين الشهر الماضي، كما سمحت بيونغ يانغ لوفد من رياضييها بالمشاركة في مسابقة تايكواندو في كازاخستان في أغسطس/آب الماضي.

وراجت تكهنات بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي نادرا ما يغادر البلاد سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث تزويد روسيا بالأسلحة على هامش منتدى رئيسي في فلاديفوستوك الأسبوع المقبل.