واشنطن تختبر بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات

أعلن الجيش الأميركي أنه اختبر بنجاح الصاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات، في عملية أُعلن عنها مسبقا لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا في خضم الصراع الراهن بأوكرانيا.

وأُطلق الصاروخ من دون رأس حربية -الأربعاء- من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا.

وقالت قيادة القوات الجوية الأميركية -في بيان- إن "هذا الاختبار جزء من الاختبارات الروتينية والعمليات الدورية التي تهدف إلى إظهار أن وسائل الردع النووية للولايات المتحدة آمنة وموثوق فيها وفعالة".

وأوضحت أن هذا النوع من الاختبارات "أجري أكثر من 300 مرة، ولا علاقة له بالأحداث العالمية الراهنة"، مشيرة إلى أنها أبلغت روسيا بهذا الاختبار.

وهذا الصاروخ -الذي دخل الخدمة قبل 50 عاما- يعد حاليا الصاروخ الوحيد الذي يطلق من الأرض في الترسانة النووية الأميركية، التي تشمل صواريخ "ترايدنت" التي تطلق من الغواصات، بالإضافة إلى القنابل النووية التي تحملها قاذفات القنابل الإستراتيجية.