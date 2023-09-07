فيديو يوثق أحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية

وثَّقَ مقطع فيديو قصير أحداث شغب في قاعدة عسكرية إسرائيلية أثناء التدريب، بحسب ما بثته مواقع إخبارية إسرائيلية فجر اليوم الخميس.

وقال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي: في التوثيق (الفيديو) -الذي وصل أيضا إلى القيادة العليا للواء جولاني- يظهر عشرات الجنود يركضون ويصرخون داخل المجمع السكني بالقاعدة، بينما يركلون ويكسرون الصناديق في المجمع ويقلبون الطاولات ويرمون حقائبهم الشخصية ويمزقون أعلاما".

أحداث شغب داخل قاعدة اسرائيلة pic.twitter.com/GBmnrEDfDF — أحمد أبو زهري #فلسطين_قضيتي (@ahmadabuzohry84) September 7, 2023

ونقل عن الجيش قوله إنه سلوك خطير، بينما يجري التحقيق في الحادث من قبل القادة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه "على إثر الحادثة، تقرر طرد 6 متدربين و3 من أعضاء هيئة التدريس من الدورة، بالإضافة إلى عقاب قائد الفريق".

ولم توضح المواقع الإسرائيلية اسم القاعدة العسكرية ولا سبب الشغب الذي قالت إنه حدث قبل أيام.

وحتى الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، لم تصدر إفادة من الجيش ولا وزارة الدفاع بهذا الشأن.