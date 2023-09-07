مباحثات لرئيس الأركان الجزائري مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة تلقى الأربعاء اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، حيث أعرب كلاهما عن ارتياحه لمستوى التنسيق الأمني بين الجانبين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين أعربا عن "إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني".

وذكر البيان أن المحادثات كانت "فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".