"ما خفي أعظم" يكشف استهداف المحتوى العربي بمنصات التواصل

تعرض قناة الجزيرة مساء غد الجمعة تحقيقا جديدا ضمن برنامجها "ما خفي أعظم"، حيث يفتح ملف استهداف المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق التحقيق -الذي يحمل عنوان "الفضاء المغلق"- عبر تسريبات ومقابلات حصرية آليات استهداف المحتوى العربي -خصوصا الفلسطيني- وتقييد وحظر آلاف الحسابات والمفردات العربية بطريقة مثيرة للجدل.

وقام فريق "ما خفي أعظم" -الذي يقدمه الزميل تامر المسحال- ببحث وتجارب مستقلة على مدار أشهر لاختبار آليات الحظر والتقييد، خصوصا على منصة فيسبوك، والتي نالت الجزء الأكبر من الاتهامات والانتقادات باستهداف المحتوى العربي والفلسطيني.

وتمكن البرنامج من مقابلة شخصيات مسؤولة عدة على صلة بالملف، بينها مسؤولون سابقون في فيسبوك وحقوقيون، كما التقى مقدم البرنامج أحد أعضاء مجلس الإشراف في فيسبوك للرد على نتائج التحقيق.