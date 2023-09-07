قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن من بين المعتقلين الأسير المحرر الشيخ سعيد نخلة أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي بالضفة.

وأشار النادي إلى أن الاقتحامات والاعتقالات تركزت في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين أسفرت عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية في محيط قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، مما تسبب في إحراق أراض واسعة تابعة للفلسطينيين.

كما أحرق مستوطنون أشجار زيتون لعائلات فلسطينية بمنطقة تل الرميدة وسط الخليل.

وهاجمت مجموعات أخرى سيارات لفلسطينيين عند مستوطنة "شيلو" المقامة على أراض فلسطينية شرق محافظة رام الله والبيرة.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بدهم منازل الفلسطينيين في ساعات متأخر من الليل، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5100 فلسطيني، بينهم 33 أسيرة، و165 طفلا، وأكثر من 1200 معتقلا إداريا، وذلك حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وفق بيانات لنادي الأسير.