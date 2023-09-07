فيضانات عارمة تجتاح وسط اليونان

بدأت فرق الدفاع المدني باليونان، اليوم الخميس، عملية لإنقاذ العشرات من سكان قرى باتوا عالقين فيها بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على سهل ثيساليا الكبير في وسط البلاد.

وهطلت أمطار غزيرة الاثنين والثلاثاء على مقاطعة مغنيسيا على بعد 300 كيلومتر شمال العاصمة أثينا، ولا سيما عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون، قبل أن تهطل أمس الأربعاء على مناطق في محيط كارذيتسا وتريكالا في ثيساليا.

وفي الكثير من المواقع، حوّلت الفيضانات والسيول الشوارع إلى أنهار وغمرت المياه المنازل وجرفت الأمواج السيارات في فلوهوس وميتامورفوسي وبالاماس وكيراميدي وفاركادونا التي انقطع فيها التيار الكهربائي.

وأدت العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" والتي وصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة من حيث كمية المياه التي هطلت خلال 24 ساعة"، إلى مصرع 4 أشخاص حتى الآن واعتبار 6 في عداد المفقودين على الأقل، بينهم سائحان نمساويان في بيليو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم.

وتقوم مروحيات وفرق الإطفاء وقوات الجيش بنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ملعب كارديتسا، بحسب الصور التي بثتها محطات تلفزيونية.

وتأتي هذه الأحوال الجوية السيئة في أعقاب حرائق مدمرة هذا الصيف في اليونان خلّفت 26 قتيلا على الأقل.

وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في مصرع 12 شخصا.