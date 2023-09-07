لافروف: سعي الغرب ردع الصين وعزل روسيا محاولة أميركية للهيمنة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سعي الغرب لردع الصين وعزل بلاده يأتي ضمن محاولات واشنطن للهيمنة على العالم.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البنغلاديشي في العاصمة داكا أن روسيا تتحرك سريعا لتشكيل نظام مالي للمدفوعات يعتمد على العملات المحلية لا على العملات التي تستخدم كسلاح، وفق وصفه.

وقبل ذلك حذر لافروف من مخاطر عسكرة شرق آسيا، متهما حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالسعي للتوغل في المنطقة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وحذر الوزير الروسي من تحالف "أوكوس" العسكري بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معتبرا أنه "قد يتسبب بمواجهات".

ووصل لافروف اليوم إلى العاصمة البنغالية داكا، في أول زيارة يجريها وزير خارجية روسي إلى بنغلاديش.

ونشرت الخارجية الروسية عبر "تليغرام" صورا تظهر استقبال لافروف في مطار داكا الدولي بعد وصوله إلى هناك قادما من جاكرتا، حيث شارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن برنامج زيارة لافروف تضمن اجتماعا مع رئيسة وزراء البلاد الشيخة حسينة ومحادثات مع نظيره البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن.

وذكرت الخارجية الروسية أنه خلال الاجتماعات المرتقبة، سيبحث الطرفان حالة العلاقات الروسية البنغالية وآفاق تطويرها، إضافة إلى قضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

وجرى آخر لقاء بين وزيري خارجية روسيا وبنغلاديش في يوليو/تموز 2021 في طشقند على هامش مؤتمر دولي حول العلاقات بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا.

وأكدت الخارجية الروسية أن داكا شريك قديم وموثوق لموسكو في جنوب آسيا، واحتفل البلدان العام الماضي بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

يذكر أن بنغلاديش عضو في مجموعة "أصدقاء مجموعة بريكس ". وسبق أن أشادت الشيخة حسينة بـ"بريكس"، مشيرة إلى أهمية هذه المجموعة في السياسة العالمية نظرا لدورها في النظام متعدد الأقطاب.