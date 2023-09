أرمينيا تتهم أذربيجان بحشد قواتها وتدعو لمنع مواجهة جديدة

اتهمت أرمينيا أذربيجان -اليوم الخميس- بحشد قواتها على الحدود، ودعت المجتمع الدولي لمنع اندلاع مواجهة جديدة، في وقت حذرت فيه روسيا من أن المناورات الأرمينية الأميركية المقبلة ستقوض الاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

فقد قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم إن أذربيجان حشدت قواتها على طول خط التماس مع إقليم ناغورني قره باغ والحدود مع أرمينيا.

ودعا باشينيان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمنع وقوع ما سماه انفجارا جديدا في المنطقة.

واتهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بالاستمرار في سياسة المطالبة بالسيادة على الأراضي الأرمينية، وإظهار عزمها على ارتكاب ما وصفه باستفزاز عسكري جديد.

وشدد باشينيان على أن بلاده مستعدة وراغبة في إبرام اتفاق سلام وتطبيع العلاقات مع أذربيجان.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية إن الجيش الأذربيجاني أجبر مسلحين أرمينيين على وقف بناء تحصينات باتجاه محافظتي أغدام وكلبجار في منطقة تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية داخل أجزاء من إقليم قره باغ لا تزال تحت السيطرة الأرمينية.

وأضافت الوكالة أن مواقع للجيش الأذربيجاني في كلبجار تعرضت لإطلاق نار من الجانب الأرميني، مشيرة إلى أن القوات الأذربيجانية ردت على مصادر النيران.

Adding on to other footage from the previous days. More amateur footage of troop movement in #Azerbaijan, over 20 videos now. Presumed to be moving to the border areas. pic.twitter.com/QXIGWDai0X

— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 6, 2023