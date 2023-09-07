بلومبيرغ: مجموعة العشرين تمنح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة

قالت وكالة بلومبيرغ نيوز اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة الـ20 وافقت على منح العضوية الدائمة للاتحاد الأفريقي.

وأضافت الوكالة أنه ينتظر إعلان القرار رسميا خلال قمة مجموعة الـ20 في التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتابعت بلومبيرغ أن هذه الخطوة ستنقل الاتحاد الأفريقي -الذي يضم 55 دولة- من منظمة دولية مدعوة للانضمام إلى عضو دائم في المجموعة.

وتضم مجموعة الـ20 حاليا 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وفي وقت سابق من العام الجاري دعت المجموعة 9 دول غير أعضاء منها بنغلاديش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لحضور قمة نيودلهي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقترحا لقادة دول مجموعة الـ20 بمنح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة ودائمة خلال القمة المقبلة للمجموعة.

كما أعلنت دول، بينها ألمانيا والبرازيل وكندا، دعمها منح الاتحاد الأفريقي العضوية في مجموعة الـ20.

وخلال القمة الأميركية الأفريقية التي عقدت في واشنطن أواخر العام الماضي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دور أكبر لأفريقيا على الساحة الدولية، معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وعلى مقعد دائم في مجموعة الـ20.

وتضم مجموعة الـ20 في الوقت الراهن 19 دولة والاتحاد الأوروبي. كما دعا هذا التكتل في وقت سابق من العام الجاري 9 دول غير أعضاء، منها بنغلاديش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لحضور القمة التي تعقد مطلع الأسبوع في نيودلهي.

وتستحوذ مجموعة الـ20 على 85% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من التجارة العالمية، ويشكل سكانها ثلثي سكان العالم.