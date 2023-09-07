السفارة الأميركية تستثني بن غفير وسموتريتش من احتفال السنة العبرية

استثنت السفارة الأميركية في إسرائيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الدعوة لاحتفال تنظمه الأسبوع المقبل بمناسبة رأس السنة العبرية، وفقا لما أوردته القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية مساء الأربعاء إن السفارة الأميركية لم تدع إلى الاحتفال وزراء حزبي القوة اليهودية الذي يتزعمه بن غفير وحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.

وأضافت أن القائمة بأعمال السفير ستيفاني هاليت وزعت الدعوات على العديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأعضاء آخرون في حزبيهما من بين المدعوين.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن السفارة الأميركية أن "الوزراء الموجودين في القائمة هم الذين تربطهم مع السفارة علاقات عمل وثيقة".

ولم تعقد أي لقاءات بين مسؤولين أميركيين وبن غفير وسموتريتش منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام الماضي، التي وصفت بأنها الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية.

وقاطعت واشنطن سموتريتش عن زيارته الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي.

وسبق لبعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل أن ألغت في مايو/أيار الماضي حفلا بعد إصرار بن غفير على المشاركة فيه.