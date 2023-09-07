قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي, لن يكون ممكننا إلا بعد مغادرة الدول الغربية للمنطقة، والسماح للدول بإدارة شؤونها بنفسها حسب تعبيره.

وخلال زيارة قام بها إلى محافظة خُراسان الجنوبية شرقي البلاد، أكد رئيسي على أن الوجود الإيراني في أي مكان في هذه المنطقة يؤدي إلى ضمان الأمن فيها عكس الوجود الأجنبي الذي يزعزع الأمن ويزرع الخوف، على حد قوله.

وقال الرئيس الإيراني إن تدخلات الدول الأجنبية في العراق وأفغانستان لم تخلف سوى "الدمار والقتل ونهب الثروات".

وشدد على أن ضمان الأمن الإقليمي سيكون ممكنا إذا غادرت الدول الغربية هذه المنطقة وتمكنت دول المنطقة من إدارة أمورها بنفسها.