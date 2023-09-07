البرهان يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

يبدأ اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى قطر، يجري خلالها مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وستتناول المباحثات الوضع في السودان، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، وفق مصادر سودانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في وقت سابق، إن بلاده ستكون "إحدى محطات" البرهان الذي يجري جولة في عدد من الدول.

وأضاف الأنصاري "العلاقات القطرية السودانية اتسمت دائما بالتواصل المستمر، وزيارات من هذا النوع ليست أمرا مستغربا"، ونفى وجود علم لديه عن "طلب وساطة وُجّه أو سيوجه إلى قطر"، لكنه جدد موقف قطر الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان.

وستكون هذه الزيارة ثالث زيارة خارجية يقوم بها البرهان منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة دامية بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع بالخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من ضعفهما جرحى، حسب وزارة الصحة السودانية.