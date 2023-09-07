أمير قطر يستقبل البرهان ويدعو لوقف القتال بالسودان

جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال حفاظا على وحدة السودان وأمنه واستقراره، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقال أمير دولة قطر في منشور له على منصة إكس إن مباحثاته مع البرهان تهدف لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين.

سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره. pic.twitter.com/PxLxGPy3Cr — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 7, 2023

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير دولة قطر أكد دعوته لوقف القتال في السودان وانتهاج الحوار لتجاوز الخلافات، وصولاً إلى اتفاق شامل وسلام مستدام.

وأضاف البيان أن البرهان من جانبه عبر عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على الموقف الداعم للسودان حكومة وشعباً، وبما يخدم الاستقرار والتنمية.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للجزيرة إن البرهان قدم في مباحثاته في الدوحة رؤيته للأوضاع بالسودان، مشيرا إلى أن موقف قطر منذ بدء الأزمة السودانية كان وقف القتال والتمسك بالحوار. وشدد على أن "لا حل عسكريا للنزاع في السودان، والمواجهات الحالية ليست في صالح أي طرف".

وأضاف الأنصاري أن هناك حاجة لإنهاء القتال في السودان ثم المرور إلى حوار وبحث فرص حل سياسي، مشيرا إلى أن دولة قطر تبدي استعدادها للمساهمة بأي شكل إيجابي في هذا الإطار.

ووصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع أمير دولة قطر.

وقال البرهان إن الأولوية في المرحلة الحالية هي كيفية إنهاء التمرد، وهزيمته. وأضاف في حديث للجزيرة، إن من الأولويات أيضا كيفية إيقاف معاناة السودانيين في كل أنحاء البلاد.

وأضاف البرهان، أن القوات المسلحة تطمئن الشعب السوداني والعالم أجمع بأنها ماضية في استكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي، بعد هزيمة التمرد.

وهذه هي الزيارة الخارجية الثالثة التي يقوم بها البرهان منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة دامية بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع بالخرطوم ومناطق أخرى منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من ضعفهما جرحى، حسب وزارة الصحة السودانية.