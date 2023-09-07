أخبار|مصر

إثيوبيا: نتفاوض مع مصر بشأن سد النهضة بعيدا عن أي إثارة إعلامية

BENISHANGUL-GUMUZ, ETHIOPIA - FEBRUARY 19: A view of Grand Ethiopian Renaissance Dam, a massive hydropower plant on the River Nile that neighbors Sudan and Egypt, as the dam started to produce electricity generation in Benishangul-Gumuz, Ethiopia on February 19, 2022. Ethiopia built the dam on the Nile River in Guba, Benishangul Gumuz Region. The construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam has caused a row between Ethiopia and Egypt and Sudan. (Photo by Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency
إثيوبيا أكدت أن عملية الملء الرابعة لسد النهضة ستتم وفقا لجدول متفق عليه (الأناضول)
7/9/2023

قالت إثيوبيا اليوم الخميس إنها تتعامل مع ملف المفاوضات مع مصر من أجل مصلحة الجميع بعيدا عن الإثارة الإعلامية، مشيرا إلى أن العلاقات مع القاهرة لا يمكن اختزالها في قضية سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها تسعى للوصول إلى تفاهم يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة عبر المفاوضات. وأكدت أن عملية الملء الرابعة للسد ستتم وفقا لجدول متفق عليه.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، عقدت في العاصمة المصرية القاهرة جولة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

وجاءت تلك المفاوضات تنفيذا لمخرجات قمة مصرية إثيوبية في يوليو/تموز الماضي، وبعد تجميد للتفاوض استمر أكثر من 3 أعوام، وفق بيان لوزارة الري المصرية.

وعقدت هذه المفاوضات مع اقتراب عملية الملء الرابعة لخزان السد، وبعد تجميد دام أكثر من 3 أعوام، وتحديدا منذ أبريل/نيسان 2021، إثر إخفاق مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

ودشنت إثيوبيا رسميا في فبراير/شباط 2022 إنتاج الكهرباء من السد، الذي تُقدّمه على أنه من بين أكبر السدود في أفريقيا، بتكلفة بناء تجاوزت 4 مليارات دولار. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5 آلاف ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.

المصدر : الجزيرة