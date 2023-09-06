مناورات أرمينية أميركية مرتقبة تثير حفيظة روسيا

قالت أرمينيا -اليوم الأربعاء- إن مناورات عسكرية أرمينية أميركية مشتركة ستُجرى في البلاد ابتداء من الاثنين المقبل، في خطوة أثارت حفيظة روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن المناورات تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية.

وأعلنت الوزارة أن مناورات "إيغل بارتنر 2023" العسكرية -التي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المقبل لتستمر حتى 20 سبتمبر/أيلول الجاري- ستتضمن عمليات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مناطق الصراع أثناء تنفيذ مهام بعثات "الخوذات الزرقاء" (الأمم المتحدة)، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية الرسمية.

في المقابل، قالت موسكو إن المعلومات بشأن تدريبات أميركية أرمينية مشتركة تدعو للقلق، وإنها ستدرس الأمر بعمق، حسب قولها.

يشار إلى أن جيب ناغورني قره باغ المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان هو محور صراع مع أرمينيا منذ الأعوام التي سبقت انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 بين الأرمن والأذريين الترك لما يربو على قرن من الزمان.

ورغم النقاشات غير المنتظمة حول إبرام معاهدة سلام يمكن بموجبها الاتفاق على الحدود وتسوية الخلافات بشأن ناغورني قره باغ وإلغاء تجميد العلاقات فإن التوتر لا يزال يتصاعد كما تقع مناوشات على الحدود المشتركة.

وقد حصدت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بسبب هذا الإقليم -وهي التي امتدت طوال الفترة من 1992 حتى 1994- حوالي 35 ألف شخص وتسببت في تشريد حوالي مليون آخرين، ولا تزال الدولتان حتى الآن في حالة حرب رغم قرار وقف إطلاق النار.