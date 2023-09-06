مقتل شخصين جراء فيضانات قوية في إسطنبول

أعلن مسؤولون أتراك أن شخصين لقيا مصرعهما الثلاثاء جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة حولت شوارع إسطنبول إلى أنهار.

وذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت في غمر محطة مترو جزئيا بالمياه، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.

BREAKING: Significant flash flooding is being reported in Istanbul’s Başakşehir district, Turkey, after a severe thunderstorm dumped 130 mm [5 inches] of rain in just one hour. pic.twitter.com/ARXgrc0Jn8 — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.

وقالت السلطات بالمدينة إن شخصين لقيا مصرعهما.

وهطلت الأمطار الغزيرة عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.

وقالت خدمة الطوارئ التركية إن شخصين قتلا الثلاثاء وفُقد 4 آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي (شمال غربي البلاد).