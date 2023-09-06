قتلى في اشتباك مسلح بين قوات باكستانية وأفغانية بمعبر طورخم

قالت مصادر أمنية باكستانية إن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أغلق اليوم الأربعاء، إثر تبادل قوات الأمن من البلدين إطلاق النار.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن مصدر حكومي أن 3 من قوات الأمن قُتلوا، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات وقعت بين القوات الأفغانية والباكستانية قرب معبر طورخم الحدودي مع باكستان.

وقال المصدر إن القوات الباكستانية أطلقت النار بعد بدء الجانب الأفغاني ببناء نقطة تفتيش على الشريط الحدودي بين البلدين.

من جانبها، أعلنت السلطات الباكستانية إغلاق المعبر، ووقف حركة نقل البضائع والمسافرين بين الجانبين.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني باكستاني قوله إن مسؤولين من الدولتين يسعون حاليا لتسوية الأمر بينهما.

والنزاعات المتعلقة بالحدود، التي تمتد على مسافة 2600 كيلومتر بين البلدين، ملف حساس منذ عقود.

ويعد معبر طورخم نقطة العبور الأساسية للمسافرين والسلع بين باكستان وأفغانستان التي لا تطل على أي مسطحات مائية.

وتم إغلاق هذا المعبر عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها إغلاق في فبراير/شباط الماضي تسبب في توقف آلاف الشاحنات المحملة بالسلع على جانبي الحدود لمدة أيام.