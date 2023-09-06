عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بعشرات الآليات العسكرية
6/9/2023-|آخر تحديث: 6/9/202309:46 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين بعشرات الآليات العسكرية
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: مجاهدونا يكشفون أمر قوة إسرائيلية خاصة على أطراف المخيم ويشتبكون معها
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش تنفذ نشاطا عسكريا في مخيم جنين
كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس: استهدفنا تعزيزات الاحتلال في شارع الناصرة بالرصاص والعبوات المتفجرة
المصدر : الجزيرة