قائد الانقلاب في الغابون يمنح الرئيس المخلوع حرية السفر

أعلن قائد الانقلاب والرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما اليوم الأربعاء أن الرئيس المخلوع علي بونغو لديه حرية السفر إلى الخارج، كما التقى بألبرت أوندو أوسا، مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي بيان بثّه التلفزيون الحكومي، قال العقيد أولريش مانفومبي مانفومبي -الذي تلا البيان "موقّعا" من أنغيما- إن علي بونغو "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

وجاء في البيان "نظرا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

ومنذ النقلاب عليه، وضعت السلطات الجديدة بونغو تحت الإقامة الجبرية واتهمت المقربين منه -لا سيما زوجته سيلفيا ونجله نورالدين- "بالاختلاس الضخم" للمال العام و"الحوكمة غير المسؤولة".

في غضون ذلك، التقى أنغيما برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا الذي كلفته المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكاس" بتسهيل العملية السياسية بعد الانقلاب على علي بونغو، حسب ما ذكره التلفزيون الحكومي.

وطلبت المجموعة الاقتصادية من نغيما بدء محادثات مع جميع الأطراف في الغابون من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري. وكانت المنظمة علقت عضوية الغابون يوم الاثنين الماضي، وقررت نقل مقرها من العاصمة ليبرفيل إلى مالابو، في غينيا الاستوائية.

استقبل نغيما في منزله

من جهته، قال مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالغابون ألبرت أوندو أوسا، في تغريدة على منصة "إكس"، إنه استقبل أنغيما في منزله.

وأضاف أوندو أوسا أنه تمكن من التحدث بخصوصية تامة، وبتعاون مشترك مع رئيس المرحلة الانتقالية واستعادة المؤسسات؛ ودعا الشعب الغابوني للإيمان بمستقبل أفضل ومتألق لبلده، حسب تعبيره.

في الأثناء، أعلنت السلطات الجديدة في الغابون الإفراج عن 4 من معتقلي الرأي من السجن المركزي في العاصمة، ليبرفيل، على أن تستمر العملية خلال الأيام المقبلة.

وكان أنغيما قد أعلن، خلال حفل تنصيبه، امس الاثنين عفوا شاملا عن جميع السجناء السياسيين، والسماح بعودة المنفيين إلى البلاد.

يذكر أن الجنرال أنغيما -الذي أطاح بعلي بونغو في 30 أغسطس/آب الماضي- أدى اليمين الدستورية الاثنين رئيسا للغابون "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها، مع وعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات ذات مصداقية".

وأعلن العسكريين نهاية نظام علي بونغو -الذي حكم الغابون طوال 14 عاما- بعد أقل من ساعة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع على مصداقيتها أجريت في 26 أغسطس/آب الماضي.