بابوا غينيا الجديدة تعلن فتح سفارتها في القدس

أعلنت بابوا غينيا الجديدة فتح سفارتها لدى إسرائيل الثلاثاء في مدينة القدس، لتصبح خامس دولة لها بعثة دبلوماسية كاملة في المدينة التي يمثل وضعها إحدى أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط.

وبهذه الخطوة، تنضم بابوا غينيا الجديدة إلى قائمة الدول التي لها سفارات في القدس، وهي الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس، في حين تحتفظ معظم الدول بتمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها رغم المعارضة الدولية عاصمة للدولة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "بوست-كورير" عن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابيه قوله إن إسرائيل ستدفع تكاليف السفارة التي تقع في مبنى شاهق أمام أكبر مركز تجاري في القدس، خلال أول عامين.

وحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حفل افتتاح السفارة، مع تعثر عملية السلام وغموض العلاقات مع واشنطن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن إسرائيل تبحث "عن دولة حتى لو كانت تحت المجهر لتقول إن هناك دولا تفتح سفارات لها في القدس".

ورغم أن إسرائيل تنظر إلى القدس بوصفها عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم، وتريد نقل مقرات جميع السفارات إليها؛ فإن معظم دول العالم لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على كامل المدينة، وترى أن وضع هذه المدينة يجب حسمه من خلال المفاوضات.