هجوم جوي روسي على كييف يسبق وصول بلينكن للمدينة

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 7 صواريخ كروز روسية فوق العاصمة كييف، وذلك قبيل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى العاصمة في زيارة غير معلنة تستغرق يومين.

وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تليغرام إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على كييف في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، في وقت أسقطت فيه أنظمة الدفاع الجوي في البلاد جميع الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وذكر رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، عبر تليغرام، أنه بحسب المعلومات الأولية لم يحدث أي دمار في كييف ولم تقع خسائر بشرية.

ومن جهتها، أشارت أجهزة الطوارئ إلى احتراق معدات زراعية، والسيطرة على نيران اندلعت في متجر، وأكدت عدم وقوع قتلى أو جرحى.

قصف أوديسا

وفي أوديسا جنوبي أوكرانيا، قال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة روسية من أصل 25 استهدفت المنطقة، وأعلن عن مقتل أحد العاملين في موانئ تصدير الحبوب على نهر الدانوب جراء الهجمات الروسية المتواصلة منذ 3 أيام.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا قالت إنها لغارات شنتها مقاتلات حربية من طراز "سو-25" على مواقع للقوات الأوكرانية في أوديسا، وقال الحاكم المحلي أوليغ كبير إن القوات الروسية "هاجمت إزماييل في منطقة أوديسا بمسيرات لأكثر من 3 ساعات"، مشيرا إلى مقتل أحد العمال الزراعيين في المنطقة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية إن الوضع على الجبهة الشرقية لا يزال صعبا، وإن روسيا لم تتخل عن خططها للوصول إلى حدود دونيتسك ولوغانسك.

وأشار إلى أن مدينة باخموت تشهد معارك عنيفة حيث تحاول القوات الروسية الاحتفاظ بمواقعها.





زيارة بلينكن

وعلى الصعيد السياسي، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، إذ سيقضي الليل في أوكرانيا للمرة الأولى منذ ما قبل وقوع الحرب في فبراير/ شباط 2022.

وسيجري الوزير الأميركي سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين الأوكرانيين على رأسهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي إن بلينكن سيعلن على الأرجح حزمة جديدة من المساعدات الأميركية تتجاوز قيمتها مليار دولار.