الحزب الحاكم في ساحل العاج يفوز بالانتخابات المحلية

فاز الحزب الحاكم في ساحل العاج بالانتخابات المحلية، التي أجريت السبت الماضي، ليضع نفسه في موقع قوة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية، وفقا لنتائج شبه نهائية أعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة مساء أمس الاثنين.

وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات إبراهيم كويبير نتائج التصويت في 30 منطقة (من أصل 31) و199 بلدية (من أصل 201) عبر التلفزيون الوطني.

وتصدر حزب "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام" النتائج في 123 بلدية و25 منطقة.

وفاز حزبا المعارضة الرئيسيان، "الحزب الديمقراطي في ساحل العاج" و"الجبهة الشعبية الإفوارية" (التابع للرئيس السابق لوران غباغبو) اللذان وحدا الجبهة في كثير من المناطق، بـ34 بلدية و4 مناطق، في حين حصل مرشحون مستقلون على بقيتها.

وارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 44% على مستوى المناطق و36% على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018.

وجرت الانتخابات في أجواء هادئة، وفق رئيس مفوضية الانتخابات الذي دعا -مساء الاثنين- المرشحين إلى احترام النتائج و"عدم اللجوء إلى أعمال عنف".

وتمثل هذه الانتخابات المحلية مقياسا لشعبية كل من السلطة والمعارضة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2025.