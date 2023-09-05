مجندات إسرائيليات يجبرن فلسطينيات على خلع ملابسهن بالخليل

كشف تحقيق مشترك لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس" أن 5 سيدات فلسطينيات من مدينة الخليل تعرضن للتنكيل من قبل مجندات قمن بإجبار السيدات على خلع ملابسهن، في حادث وقع في العاشر من الشهر الماضي.

وحسب التحقيق، فإن مجندتين إسرائيليتين مسلحتين كانتا ضمن دورية عسكرية ومعهما كلب مهاجم، أجبرتا 5 سيدات فلسطينيات من عائلة في مدينة الخليل على السير عاريات، وهددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأوامر.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحادثة تصعيدا خطيرا، مؤكدة أن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ستسقط أمام صمود وإصرار الشعب الفلسطيني وضربات المقاومة.

بدورها قالت مجموعة عرين الأسود إنها ستثأر للحرائر، وأكدت في بيان لها أنها ستخرج لجيش الاحتلال من حيث لا يحتسب.

كما دعت حركة الجهاد الإسلامي أهالي الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال انتقاما للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير".