كوبا تكشف عن شبكة روسية لتجنيد مواطنيها للقتال في أوكرانيا

قالت الحكومة الكوبية -اليوم الثلاثاء- إنها كشفت ما وصفتها "بشبكة إتجار" روسية تهدف إلى تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الكوبية -في بيان- أن وزارة الداخلية "تعمل على شل شبكة الاتجار بالبشر وتفكيكها، والتي تعمل انطلاقا من روسيا لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها، وحتى البعض من كوبا، في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وأكد وزير الخارجية برونو رودريغيس -في رسالة نشرت عبر منصة "إكس"- أن الحكومة الكوبية "تتحرك بموجب القانون" لمواجهة هذه العمليات.

وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت "ملاحقات جنائية ضد أشخاص ضالعين في هذه النشاطات" من دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى.

وشددت على رفضها القاطع لنشاط "المرتزقة"، مشيرة إلى أن كوبا لا تشارك في حرب أوكرانيا.

وكانت صحيفة أميركية نشرت يوم الجمعة الماضي شهادات مراهقَين قالا إنهما استُدرجا عبر فيسبوك للعمل في مجال البناء في أوكرانيا مع الجيش الروسي، وأكد أحدهما أنه انخرط في صفوف الجيش ليضفي طابعا قانونيا على إقامته في روسيا.

وعززت موسكو وهافانا علاقاتهما الدبلوماسية منذ العام الماضي. وفي نهاية 2022، التقى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وتوجهت وفود تضم رجال أعمال وممثلين سياسيين إلى البلدين.

والتقى وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيس مييرا خصوصا نظيره الروسي سيرغي شويغو يونيو/حزيران الماضي.