استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اجتاحت مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء قبل أن تنسحب منه.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي بأن مزيدا من الإصابات وصلت المستشفى بعد عملية الاقتحام الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة من عدة محاور، وشرعت في تدمير الشوارع والطرقات، بينها المدخل الرئيسي للمدينة، قبل شروعها في الانسحاب بعد 3 ساعات.

​​​​​​​وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم -في بيان- تعطيل الدوام المدرسي اليوم بعد عملية الاقتحام.

ولم يصدر بيان فوري من جيش الاحتلال بشأن عملية اقتحام مخيم نور شمس.





اقتحام جنين

وأمس الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية واعتقلت وأصابت خلاله عددا من الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (شاباك) إنه تم اعتقال 3 عناصر من حركة حماس، بينهم قيادي في الحركة، في حين ادعت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية حققت هدفها، وأن المطلوبين الذين تم اعتقالهم حاولوا إطلاق صواريخ محلية الصنع على مستوطنات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وذكرت مصادر الاحتلال أن اثنين من المعتقلين من كتائب القسام، هما معتصم جعيصة وورد شريم، وقد اعتقلا بعد إصابتهما في اشتباكات. في حين قال مدير مستشفى جنين الحكومي للجزيرة إن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال الاقتحام.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن فصائل المقاومة خاضت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين تخللها استهداف آليات إسرائيلية بتفجير عبوات ناسفة. من جانبها، قالت سرايا القدس إنها أسقطت مسيرة، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.​​​​​​​