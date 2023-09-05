انفجار بدونباس وزيلينسكي يزور دونيتسك وروسيا "تحبط تخريبا أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه زار قواته في منطقة دونيتسك، وفيما شهدت منطقة دونباس انفجارا ضخما إثر قصف روسي، أعلنت سلطات بريانسك الروسية أنها أحبطت "محاولة تخريبية أوكرانية".

وقد كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه زار منطقة دونيتسك الواقعة في شرق البلاد على خط الجبهة مع القوات الروسية.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على تطبيق تلغرام يظهر فيه برفقة جنود، وقال "منطقة دونيتسك. نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

قصف واعتراض

وفي إقليم دونباس، الواقع في الشرق أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجار ضخم في مدينة كرامتورسك إثر قصف صاروخي روسي.

في غضون ذلك أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها اعترضت 23 طائرة مسيرة من أصل 32 استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما جويا الليلة الماضية على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوديسا.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 17 طائرة روسية مسيرة كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا.

وقال حاكم أوديسا إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في ميناء إسماعيل، وهو أحد الميناءين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.

تخريب واستطلاع

من جهته، أفاد حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا أنّ حرس الحدود وقوات الأمن "أحبطوا" محاولة قامت بها مجموعة تخريبية أوكرانية للعبور الى الأراضي الروسية.

وتحدثت موسكو مرارا هذا العام عن مجموعات أوكرانية حاولت التوغل داخل أراضيها، حتى أنها أرسلت مروحيات للقضاء على إحدى تلك المحاولات في منطقة بيلغورود في أيار/مايو الفائت.

وقال الحاكم الكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".

وتقع منطقة بريانسك في غرب روسيا، على الحدود مع كلّ من بيلاروس، حليفة موسكو، وأوكرانيا.

وعلى غرار العديد من المناطق الروسية الحدودية، تعرضت بريانسك بانتظام لهجمات وقصف أوكراني.

كيم ويوتين

في شأن متصل، أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "كما سبق لنا وأن حذّرنا علانية، فإنّ مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تتقدّم بشكل حثيث،

ووفي وقت سابق نقلت نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أميركية أن بوتين سيبحث مع كيم إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن كيم سيسافر من بيونغ على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي في روسيا، ليجتمع هناك مع بوتين.