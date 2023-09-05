انفجار ضخم بدونباس وزيلينسكي في دونيتسك على خط الجبهة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الاثنين- إنه زار قواته في منطقة دونيتسك. وبينما شهدت منطقة دونباس انفجارا ضخما إثر قصف روسي، أعلنت سلطات بريانسك الروسية أنها أحبطت "محاولة تخريبية أوكرانية".

وكشف الرئيس الأوكراني -الاثنين- عن أنه زار منطقة دونيتسك (شرق البلاد) على خط الجبهة مع القوات الروسية.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو على تطبيق تليغرام يظهر فيه برفقة جنود، وقال "منطقة دونيتسك، نزور الألوية القتالية التي تدافع عن أوكرانيا ضمن مجموعة دونيتسك العملياتية والتكتيكية".

قصف واعتراض

وفي إقليم دونباس (شرق البلاد)، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجار ضخم في مدينة كرامتورسك إثر قصف صاروخي روسي.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها اعترضت 23 طائرة مسيرة من أصل 32 استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما جويا الليلة الماضية على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوديسا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 17 طائرة روسية مسيرة كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا.

وقال حاكم أوديسا إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في "ميناء إسماعيل"، وهو أحد ميناءين رئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.

تخريب واستطلاع

من جهته، أفاد حاكم منطقة بريانسك (غربي روسيا) بأن حرس الحدود وقوات الأمن "أحبطا" محاولة قامت بها مجموعة تخريبية أوكرانية للعبور إلى الأراضي الروسية.

وتحدثت موسكو مرارا هذا العام عن مجموعات أوكرانية حاولت التوغل داخل أراضيها، حتى أنها أرسلت مروحيات للقضاء على إحدى تلك المحاولات في منطقة بيلغورود في مايو/أيار الفائت.

وقال الحاكم ألكسندر بوغوماز -عبر تليغرام- إن "عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".

وتقع منطقة بريانسك على الحدود مع كلّ من بيلاروسيا -حليفة موسكو- وأوكرانيا. ومثل العديد من المناطق الروسية الحدودية، تعرضت بريانسك بانتظام لهجمات وقصف أوكراني.