عملية في غور الأردن.. إصابة جندي إسرائيلي وحماس تعدها ردا على جرائم الاحتلال

أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي اليوم الثلاثاء واستشهاد فلسطيني في تبادل لإطلاق النار شمال مدينة أريحا في غور الأردن. ووصفت حركة حماس العملية بأنها رد على جرائم الاحتلال.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجندي أصيب بجروح متوسطة، وأضافت أنه تمت تصفية منفذ العملية.

ونقل مدير مكتب الجزيرة وليد العمري عن مصادر إسرائيلية -استنادا إلى الجيش الإسرائيلي- أن قوة من حرس الحدود رصدت مسلحا بالمنطقة واشتبكت معه.

وقالت المصادر إن منفذ العملية تمكن من إطلاق النار وأصاب جنديا إسرائيليا بالقرب من قرية الزبيدات، قبل أن يتمكن باقي الجنود من الرد وقتله.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان منفذ العملية هو نفسه من أطلق النار قبل ساعتين على مجمع قريب من إحدى المستوطنات في المنطقة.

الإعلام العبري ينشر صورة لمسدس الشاب الذي اشتبك مع قوة إسرائيلية قرب الأغوار. pic.twitter.com/bBHSvT1ySf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 5, 2023

وأشار إلى أن المصادر الإسرائيلية وصفت إطلاق النار على المجمع بأنه جنائي وليس له صبغة أمنية.

وأشار العمري إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق ما يعرف بشارع 90 الذي يمتد تقريبا من الحدود مع لبنان ويقطع كل غور الأردن.

ويأتي إطلاق النار في غور الأردن بعد يوم ساعات من اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس في طولكرم وبعد يوم من اقتحام مماثل لجنين وخيمها بشمال الضفة الغربية.

وفي مقابل الاقتحامات الإسرائيلية، تتواتر عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة.