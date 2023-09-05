تحذير أميركي لكوريا الشمالية من عواقب تزويد روسيا بالسلاح

حذر مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب إذا زودت روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين "ستدفع كوريا الشمالية ثمن ذلك على صعيد المجتمع الدولي".

وعبرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها إزاء تقدم المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية بخصوص الحصول على أسلحة،

وقالت إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حاول خلال زيارته إقناع بيونغ يانغ ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.

وكان شويغو قال أمس الاثنين إن موسكو تناقش إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شويغو القول "لماذا لا، هؤلاء جيراننا. هناك مثل روسي قديم يقول: أنت لا تختار جيرانك ومن الأفضل أن تعيش مع جيرانك في سلام ووئام".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الاثنين نقلا عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي أن شويغو اقترح على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن يجري بلداهما إضافة إلى الصين

تدريبات بحرية.

وزار شويغو كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية في يوليو/ تموز الماضي واجتمع مع كيم.

وقالت يونهاب إن جهاز المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أخبر الجمعية الوطنية بأن شويجو عقد فيما يبدو اجتماعا خاصا مع كيم للاتفاق على توسع عسكري على نطاق كبير.