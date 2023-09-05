السلطات التونسية تعتقل رئيس حركة النهضة بالوكالة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر في حركة النهضة التونسية أن قوات الأمن اعتقلت مساء الثلاثاء رئيس الحركة بالوكالة منذر الونيسي.

ويأتي الإعلان عن اعتقال الونيسي بعد يومين من فرض السلطات الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني.

كما يأتي في وقت يدور فيه نقاش وسط حركة النهضة عما إذا كان يمكن عقد مؤتمرها المقبل بينما أبرز قادتها التاريخيين، بمن فيهم رئيسها راشد الغنوشي ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، رهن لاعتقال منذ أشهر بتهم مختلفة.

يذكر أن السلطات التونسية أغلقت سابقا مقرات حركة النهضة بالعاصمة والمحافظات ومنعتها من عقد أي اجتماعات.

ونددت الحركة مرارا باعتقال قادتها ومنعها من النشاط، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار حملة قمع تستهدف القوى المعارضة للرئيس قيس سعيّد.

في غضون ذلك، أعلن فريق دفاع رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي أنه تم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقاؤه على ذمة التحقيق بعد استجوابه 7 ساعات.

وكانت وحيدة الطرابلسي زوجة الجبالي قالت إن قوات الأمن أوقفت زوجها صباح الثلاثاء واقتادته إلى ثكنة العوينة للحرس الوطني بتونس العاصمة، دون إبلاغها بأسباب الايقاف أو التهم الموجهة إليه.

وأكدت هيئة الدفاع عن الجبالي للجزيرة أنه يخضع للتحقيق على ذمة قضية مالية تتعلق بإبرام عقود أثناء توليه رئاسة الحكومة.