إطلاق نار في محطة قطارات غربي ألمانيا والأمن يعتقل مشتبها به

شهدت محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء إطلاق أعيرة نارية دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقد اعتقلت الشرطة شخصا يُشتبه أنه هو الذي أطلق الأعيرة ويجري استجوابه حاليا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "تشير النتائج الأولية إلى أن الأسلحة لم تكن من النوع شديد الخطورة".

وأضاف البيان أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وأن الشرطة تحقق في الأمر.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن أعيرة نارية أطلقت في الهواء عقب مشاجرة بين 3 أشخاص في محطة للحافلات خارج محطة القطار قبل أن يهرب الثلاثة من المكان.