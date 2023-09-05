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إطلاق نار في محطة قطارات غربي ألمانيا والأمن يعتقل مشتبها به

وسائل إعلام: إطلاق نار في محطة فوبرتال بألمانيا والبحث عن اثنين من الجناة صورة فعلية للمشتبه به فرانكفورت 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - ذكرت مجلة فوكاس الألمانية أن أعيرة نارية أطلقت في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال اليوم الثلاثاء مما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية أمنية واسعة. المصدر: صحيفة بيلد الألمانية الرابط: https://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-aktuell/grosseinsatz-in-wuppertal-pistolen-mann-bedroht-passanten-am-busbahnhof-85308274.bild.html
صورة للمشتبه به أثناء إطلاق النار في محطة فوبرتال (الصحافة الألمانية)
5/9/2023-|آخر تحديث: 5/9/202310:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء إطلاق أعيرة نارية دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقد اعتقلت الشرطة شخصا يُشتبه أنه هو الذي أطلق الأعيرة ويجري استجوابه حاليا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان "تشير النتائج الأولية إلى أن الأسلحة لم تكن من النوع شديد الخطورة".

وأضاف البيان أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وأن الشرطة تحقق في الأمر.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن أعيرة نارية أطلقت في الهواء عقب مشاجرة بين 3 أشخاص في محطة للحافلات خارج محطة القطار قبل أن يهرب الثلاثة من المكان.

المصدر : رويترز