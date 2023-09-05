سفيرا السعودية وإيران يصلان إلى طهران والرياض لمباشرة مهامهما

وصل سفير المملكة العربية السعودية لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي إلى طهران، اليوم، كما وصل السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي إلى الرياض للمباشرة في مهام عملهما رسميا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.

وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى طهران إن السعودية وإيران تمتلكان "الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين".

وکان السفیر عنایتی قد أعلن قبل يومين أنه سيباشر عمله في الرياض بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، وقال إن توسيع العلاقات بين إيران والسعودية سيترك تأثيرا إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي، مشيرا إلى أن الجانبين الإيراني والسعودي عازمان على تطوير العلاقات الثنائية.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس/آذار الماضي إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة بينهما.