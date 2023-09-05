رويترز: زعيمة ميانمار السابقة مريضة وحكام البلاد رفضوا فحصها

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع وقريب من حكومة الظل في ميانمار -اليوم الثلاثاء- أن الزعيمة السابقة للبلاد أونغ سان سوتشي (المحتجزة حاليا) مريضة، وأن حكام البلاد العسكريين رفضوا طلبا لفحصها على يد طبيب خارجي.

وفحص طبيب من مصلحة السجون الزعيمة السابقة الفائزة بجائزة نوبل التي تبلغ من العمر 78 عاما.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن سوتشي تعاني تورما في اللثة، ولا تستطيع تناول الطعام بشكل جيد وتشعر بدوار مع القيء.

وتواجه سوتشي السجن لمدة 27 عاما في 19 جريمة جنائية، وتنفي جميع الاتهامات التي أدينت بها، والتي شملت التحريض وتزوير الانتخابات والفساد، وتستأنف سوتشي هذه الإدانات.

وكانت سوتشي نُقلت يوليو/تموز الماضي من السجن في العاصمة نايبيداو إلى الإقامة الجبرية بالمنزل.

رعاية المحتجزين

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها معارضون لحكم الجيش وبقايا من حكومة سوتشي السابقة، إن الرعاية الصحية للمحتجزين السياسيين وأمنهم مسؤولية المجلس العسكري.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية خياو زاو أنه "ينبغي للمجتمع الدولي الضغط على المجلس العسكري لتوفير الرعاية الصحية والأمن لجميع المحتجزين السياسيين ومنهم أونغ سان سوتشي".

يذكر أن محكمة خاصة في نايبيداو، قضت في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2021، بسجن مستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) المعزولة سوتشي لمدة 4 سنوات، في حكم هو الأول ضمن عدة قضايا تحاكم فيها منذ أطاح بها الجيش في فبراير/شباط من العام ذاته.

وبعد صدور الحكم بساعات قليلة، أعلن قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، تخفيف الحكم الصادر بحق أونغ سان سوتشي من 4 أعوام إلى عامين فقط.