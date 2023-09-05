روسيا تُسقط مسيّرات فوق موسكو وتقصف منشآت بموانئ أوديسا

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء القرم، كما أسقطت دفاعاتها الجوية 3 مسيّرات أخرى في منطقة إسترا بموسكو ومنطقة كالوغا صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدةً أنها كانت تستهدف العاصمة موسكو.

وأفادت الوزارة -عبر تطبيق تليغرام- بأنها دمرت مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة كالوغا، فوق منطقة أقرب إلى موسكو هي إسترا، بينما دمّرت الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، في حين دمرت الثالثة فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين -عبر تليغرام- إنه لم تقع أي إصابات وفق المعلومات الأولية، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيّرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو.

وأشار سوبيانين إلى أن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي نتيجة تساقط حطام المسيّرة، وأن أجهزة خدمات الطوارئ تعمل على إزالته.

وتعرضت موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية الأسابيع الأخيرة، وفقا للسلطات الروسية، مما تسبب في تعطيل رحلات جوية من موسكو وإليها.

ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها المباشرة عن مثل هذه الضربات، لكنها تقول إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يدعم الهجوم المضاد الذي بدأته كييف يونيو/حزيران الفائت.





استهداف الموانئ

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن أوكرانيا تستغل موانئها في البحر الأسود لتصنيع المسيّرات وشن هجمات على البنية التحتية الروسية، مؤكدا أن القوات الروسية ستواصل استهداف هذه المنشآت.

وفي الجانب الأوكراني، أفاد مراسل الجزيرة بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 17 طائرة روسية مسيرة كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا مساء أمس.

وقال حاكم أوديسا إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في "ميناء إسماعيل"، وهو أحد ميناءين رئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.

كما تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات بلاده التي تقاتل في الجبهة الشرقية في دونيتسك.

وقال زيلينسكي إنه زار 8 ألوية واستمع إلى تقارير مهمة، وتحدث عن ضرورة زيادة الإمدادات للألوية المقاتلة، والحوافز للمقاتلين، مقابل ما يقدمونه من نتائج لأوكرانيا، وفق تعبيره.

وأتت الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي شغل المنصب منذ بداية الحرب، وتعيين رستم أميروف مكانه.