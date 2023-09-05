روسيا تُسقط مسيّرات فوق موسكو وأوكرانيا تتقدم نحو مليتوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء القرم، كما أسقطت دفاعاتها الجوية 3 مسيّرات أخرى في منطقة إسترا بموسكو ومنطقة كالوغا صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدةً أنها كانت تستهدف العاصمة موسكو.

وأفادت الوزارة -عبر تطبيق تليغرام- بأنها دمرت مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة كالوغا، فوق منطقة أقرب إلى موسكو هي إسترا، بينما دمّرت الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي، في حين دمرت الثالثة فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين -عبر تليغرام- إنه لم تقع أي إصابات وفق المعلومات الأولية، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرات مسيّرة كانت تحاول شن هجوم على موسكو.

وأشار سوبيانين إلى أن أضرارا لحقت بمنطقة استرينسكي نتيجة تساقط حطام المسيّرة، وأن أجهزة خدمات الطوارئ تعمل على إزالته.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو -اليوم الثلاثاء- إن دفاعاتهم الجوية أسقطت أكثر من ألف مسيّرة أوكرانية في أغسطس/آب الماضي، مشيرا إلى أن كييف دفعت بألوية الاحتياط الإستراتيجي إلى محور زاباروجيا حيث يشتد التوتر.

وأضاف شويغو أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة وتحاول شن هجوم مضاد منذ 3 أشهر، من دون أن تحقق أهدافها على أي محور، حسب تعبيره.

وتعرضت موسكو بشكل متكرر لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية الأسابيع الأخيرة، وفقا للسلطات الروسية، مما تسبب في تعطيل رحلات جوية من موسكو وإليها.

ونادرا ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها المباشرة عن مثل هذه الضربات، لكنها تقول إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يدعم الهجوم المضاد الذي بدأته كييف يونيو/حزيران الفائت.





ضحايا في دونيتسك

وأفادت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين بجروح، بينهم 3 أطفال، جراء قصف أوكراني على مدينتي دونيتسك وماكييفكا في المقاطعة.

وأشارت السلطات المحلية الموالية لروسيا إلى أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة بأكثر من 100 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما ألحق أضرارا مادية بمبانٍ سكنية ومرافق البنية التحتية المدنية.

أوكرانيا تتقدم ميدانيا

في المقابل، قال الجيش الأوكراني إنه حقق تقدما على محور بلدة نوفوبروكوبيفكا باتجاه مليتوبول (جنوب)، مضيفا أنه صدّ هجوما روسيا على محور ليمان.

وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنّت هجوما وصفته بالفاشل في مقاطعتي نوفويهوريفكا وبيلوغوريفكا بمنطقة لوغانسك، مؤكدا تمكنه من صد الهجمات على محور باخموت ومحور مارينكا في دونيتسك.

وقال المتحدث باسم قوات تافاريا العاملة على محور زاباروجيا (جنوب شرق) إن الجيش الروسي كثف من هجماته الجوية هناك، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني سيستفيد من حقيقة أن شبكة الأنفاق والمخابئ في خط الدفاع الروسي الثاني ليست قوية كما كانت عليه في خط الدفاع الأول.

استهداف الموانئ

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن أوكرانيا تستغل موانئها في البحر الأسود لتصنيع المسيّرات وشن هجمات على البنية التحتية الروسية، مؤكدا أن القوات الروسية ستواصل استهداف هذه المنشآت.

وفي الجانب الأوكراني، أفاد مراسل الجزيرة بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 17 طائرة روسية مسيرة كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا مساء أمس.

وقال حاكم أوديسا إن الهجوم أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في "ميناء إسماعيل"، وهو أحد ميناءين رئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.

كما تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات بلاده التي تقاتل في الجبهة الشرقية في دونيتسك.

وقال زيلينسكي إنه زار 8 ألوية واستمع إلى تقارير مهمة، وتحدث عن ضرورة زيادة الإمدادات للألوية المقاتلة، والحوافز للمقاتلين، مقابل ما يقدمونه من نتائج لأوكرانيا، وفق تعبيره.

وأتت الزيارة التفقّدية غداة إعلان زيلينسكي إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الذي شغل المنصب منذ بداية الحرب، وتعيين رستم أميروف مكانه.